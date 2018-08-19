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"أخضر السلة للشباب" يكسب قطر في أولى مبارياته بالخليجية

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتيجة 70-60 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين.

وقدم المنتخب السعودي للشباب مستوى رائعاً، وظهر في أفضل حالاته، خاصة خلال الفترة الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقاً واضحاً لأخضر الشباب.
ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري واستطاع إيقاف مفاتيح المنتخب القطري رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية كانت لصالح المنتخب القطري، إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتتجة لصالح المنتخب السعودي.

ويلعب المنتخب السعودي غداً مع المنتخب الإماراتي في ثاني مبارياته في البطولة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي على المستوى والروح العالية التي ظهر بها المنتخب التي أثمرت عن تحقيق الفوز.

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"أخضر السلة للشباب" يكسب قطر في أولى مبارياته بالخليجية
سبق

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتيجة 70-60 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين.

وقدم المنتخب السعودي للشباب مستوى رائعاً، وظهر في أفضل حالاته، خاصة خلال الفترة الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقاً واضحاً لأخضر الشباب.
ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري واستطاع إيقاف مفاتيح المنتخب القطري رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية كانت لصالح المنتخب القطري، إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتتجة لصالح المنتخب السعودي.

ويلعب المنتخب السعودي غداً مع المنتخب الإماراتي في ثاني مبارياته في البطولة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي على المستوى والروح العالية التي ظهر بها المنتخب التي أثمرت عن تحقيق الفوز.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:16 PM

"أخضر السلة للشباب" يكسب قطر في أولى مبارياته بالخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتيجة 70-60 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين.

وقدم المنتخب السعودي للشباب مستوى رائعاً، وظهر في أفضل حالاته، خاصة خلال الفترة الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقاً واضحاً لأخضر الشباب.
ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري واستطاع إيقاف مفاتيح المنتخب القطري رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية كانت لصالح المنتخب القطري، إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتتجة لصالح المنتخب السعودي.

ويلعب المنتخب السعودي غداً مع المنتخب الإماراتي في ثاني مبارياته في البطولة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي على المستوى والروح العالية التي ظهر بها المنتخب التي أثمرت عن تحقيق الفوز.

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