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شاهد من بلقرن.. لجنة طارئة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء

مطالبات بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لإصلاح الأعطال بالأعمدة والقواطع

اجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مع مدير كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.

كما اجتمع مديرو فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية مع الأهالي ونواب القبائل المتضررين، وتعمل ست فرق ميدانية- قدمت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن- لإصلاح الأعطال بالأعمده والقواطع.

ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، طالبوا من خلاله المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومن بين الحلول المطروحة ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرض للاهتزاز من جراء الرياح.

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شاهد من بلقرن.. لجنة طارئة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء
سبق

اجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مع مدير كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.

كما اجتمع مديرو فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية مع الأهالي ونواب القبائل المتضررين، وتعمل ست فرق ميدانية- قدمت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن- لإصلاح الأعطال بالأعمده والقواطع.

ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، طالبوا من خلاله المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومن بين الحلول المطروحة ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرض للاهتزاز من جراء الرياح.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:41 PM

شاهد من بلقرن.. لجنة طارئة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء

مطالبات بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لإصلاح الأعطال بالأعمدة والقواطع

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سويد الحارثي - بلقرن
2
1,254

اجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مع مدير كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.

كما اجتمع مديرو فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية مع الأهالي ونواب القبائل المتضررين، وتعمل ست فرق ميدانية- قدمت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن- لإصلاح الأعطال بالأعمده والقواطع.

ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، طالبوا من خلاله المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومن بين الحلول المطروحة ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرض للاهتزاز من جراء الرياح.

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