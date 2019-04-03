اجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مع مدير كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.
كما اجتمع مديرو فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية مع الأهالي ونواب القبائل المتضررين، وتعمل ست فرق ميدانية- قدمت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن- لإصلاح الأعطال بالأعمده والقواطع.
ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، طالبوا من خلاله المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومن بين الحلول المطروحة ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرض للاهتزاز من جراء الرياح.
شاهد من بلقرن.. لجنة طارئة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء
سويد الحارثيسبق2019-04-03
اجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مع مدير كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.
كما اجتمع مديرو فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية مع الأهالي ونواب القبائل المتضررين، وتعمل ست فرق ميدانية- قدمت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن- لإصلاح الأعطال بالأعمده والقواطع.
ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، طالبوا من خلاله المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومن بين الحلول المطروحة ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرض للاهتزاز من جراء الرياح.
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:41 PM
شاهد من بلقرن.. لجنة طارئة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء
اجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مع مدير كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.
كما اجتمع مديرو فروع شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية مع الأهالي ونواب القبائل المتضررين، وتعمل ست فرق ميدانية- قدمت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن- لإصلاح الأعطال بالأعمده والقواطع.
ودشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، طالبوا من خلاله المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومن بين الحلول المطروحة ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرض للاهتزاز من جراء الرياح.