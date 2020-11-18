النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور تقرير المخزونات الأمريكية، كما أن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها.

وفي الوقت نفسه يعلّق المستثمرون آمالاً على أن تتجه منظمة "أوبك+" لتأجيل زيادة الإنتاج، إذ شدّد التحالف على أن الدول المنتجة للنفط يجب أن تكون مستعدة للتحرك في اجتماعها الوزاري المقبل في غضون أسبوعين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% مسجلة 43.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% عند 41.28 دولار للبرميل وفق رويترز.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور تقرير المخزونات الأمريكية، كما أن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها.

وفي الوقت نفسه يعلّق المستثمرون آمالاً على أن تتجه منظمة "أوبك+" لتأجيل زيادة الإنتاج، إذ شدّد التحالف على أن الدول المنتجة للنفط يجب أن تكون مستعدة للتحرك في اجتماعها الوزاري المقبل في غضون أسبوعين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% مسجلة 43.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% عند 41.28 دولار للبرميل وفق رويترز.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:47 AM

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
261

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور تقرير المخزونات الأمريكية، كما أن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها.

وفي الوقت نفسه يعلّق المستثمرون آمالاً على أن تتجه منظمة "أوبك+" لتأجيل زيادة الإنتاج، إذ شدّد التحالف على أن الدول المنتجة للنفط يجب أن تكون مستعدة للتحرك في اجتماعها الوزاري المقبل في غضون أسبوعين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% مسجلة 43.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% عند 41.28 دولار للبرميل وفق رويترز.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة