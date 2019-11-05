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"الشهري" إلى المرتبة الـ12 بديوان إمارة عسير

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قراراً بترقية غازي بن أحمد الشهري إلى المرتبة الثانية عشرة مستشاراً بديوان إمارة منطقة عسير، وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وعبر "الشهري" عن شكره وتقديره لوزير الداخلية وأمير منطقة عسير على الثقة التي مُنِحت له، والتي ستكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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"الشهري" إلى المرتبة الـ12 بديوان إمارة عسير
سبق

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قراراً بترقية غازي بن أحمد الشهري إلى المرتبة الثانية عشرة مستشاراً بديوان إمارة منطقة عسير، وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وعبر "الشهري" عن شكره وتقديره لوزير الداخلية وأمير منطقة عسير على الثقة التي مُنِحت له، والتي ستكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
04:59 PM

"الشهري" إلى المرتبة الـ12 بديوان إمارة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قراراً بترقية غازي بن أحمد الشهري إلى المرتبة الثانية عشرة مستشاراً بديوان إمارة منطقة عسير، وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وعبر "الشهري" عن شكره وتقديره لوزير الداخلية وأمير منطقة عسير على الثقة التي مُنِحت له، والتي ستكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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