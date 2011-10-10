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مركز نايف للإبداع الأمني يشارك في "جيتكس" للتقنية 2019

يعرف بدوره في تنمية المواهب والابتكارات

يشارك مركز الأمير نايف للإبداع الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، في معرض جيتكس للتقنية 2019.

ويهدف المركز من مشاركته إلى التعريف بدوره في احتضان وتنمية المواهب والابتكارات الإبداعية والمبادرات العلمية لتطوير العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ويهيئ المركز، البيئة المناسبة للمشاريع التطويرية في جميع مجالات العمل الأمني من خلال دعم ومساندة الأفكار الابتكارية حتى تحقيقها.

ويتبنى إقامة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز للإبداع الأمني (السايبرثون الأمني)، ونظمت مرحلتها الأولى على مستوى طلبة كلية الملك فهد الأمنية، وستخصص المرحلة الثانية منها لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، فيما تتاح المرحلة الثالثة لمشاركة جميع المهتمين على مستوى المملكة.

مركز نايف للإبداع الأمني جيتكس كلية الملك فهد الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز نايف للإبداع الأمني يشارك في "جيتكس" للتقنية 2019
سبق

يشارك مركز الأمير نايف للإبداع الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، في معرض جيتكس للتقنية 2019.

ويهدف المركز من مشاركته إلى التعريف بدوره في احتضان وتنمية المواهب والابتكارات الإبداعية والمبادرات العلمية لتطوير العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ويهيئ المركز، البيئة المناسبة للمشاريع التطويرية في جميع مجالات العمل الأمني من خلال دعم ومساندة الأفكار الابتكارية حتى تحقيقها.

ويتبنى إقامة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز للإبداع الأمني (السايبرثون الأمني)، ونظمت مرحلتها الأولى على مستوى طلبة كلية الملك فهد الأمنية، وستخصص المرحلة الثانية منها لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، فيما تتاح المرحلة الثالثة لمشاركة جميع المهتمين على مستوى المملكة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
06:47 PM

مركز نايف للإبداع الأمني يشارك في "جيتكس" للتقنية 2019

يعرف بدوره في تنمية المواهب والابتكارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك مركز الأمير نايف للإبداع الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، في معرض جيتكس للتقنية 2019.

ويهدف المركز من مشاركته إلى التعريف بدوره في احتضان وتنمية المواهب والابتكارات الإبداعية والمبادرات العلمية لتطوير العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ويهيئ المركز، البيئة المناسبة للمشاريع التطويرية في جميع مجالات العمل الأمني من خلال دعم ومساندة الأفكار الابتكارية حتى تحقيقها.

ويتبنى إقامة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز للإبداع الأمني (السايبرثون الأمني)، ونظمت مرحلتها الأولى على مستوى طلبة كلية الملك فهد الأمنية، وستخصص المرحلة الثانية منها لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، فيما تتاح المرحلة الثالثة لمشاركة جميع المهتمين على مستوى المملكة.

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