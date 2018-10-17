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"البيئة" تحث على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات

في إطار الجهود الرامية لتطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها

حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع من له صلة بالثروة الحيوانية؛ على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور علمه بحدوثها؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة.

وقالت الوزارة: المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.

وأضافت: نصت المادة 9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراًً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة.

وحذرت الوزارة كل من له صلة بالثروة الحيوانية من أن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الوزارة في تطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها حماية للإنسان والحيوان والاقتصاد الوطني عامة من الآثار السلبية لتلك الاندلاعات.

وأشارت إلى أن الإبلاغ يكون عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الثروة الحيوانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تحث على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات
سبق

حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع من له صلة بالثروة الحيوانية؛ على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور علمه بحدوثها؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة.

وقالت الوزارة: المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.

وأضافت: نصت المادة 9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراًً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة.

وحذرت الوزارة كل من له صلة بالثروة الحيوانية من أن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الوزارة في تطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها حماية للإنسان والحيوان والاقتصاد الوطني عامة من الآثار السلبية لتلك الاندلاعات.

وأشارت إلى أن الإبلاغ يكون عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
05:42 PM

"البيئة" تحث على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات

في إطار الجهود الرامية لتطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع من له صلة بالثروة الحيوانية؛ على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور علمه بحدوثها؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة.

وقالت الوزارة: المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.

وأضافت: نصت المادة 9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراًً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة.

وحذرت الوزارة كل من له صلة بالثروة الحيوانية من أن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الوزارة في تطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها حماية للإنسان والحيوان والاقتصاد الوطني عامة من الآثار السلبية لتلك الاندلاعات.

وأشارت إلى أن الإبلاغ يكون عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000.

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