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الهند .. إعدام 4 اغتصبوا طالبة داخل حافلة في نيودلهي

اعتدوا عيها جنسياً بشكل جماعي وألقوا بها على قارعة الطريق

نُفّذ حكم الإعدام شنقاً في الهند، فجر اليوم الجمعة، بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي، وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية 2012.

وقال مدير سجن تيهار في الهند، سانديب غويل: "نُفّذ حكم الإعدام شنقاً في الساعة 5:30 صباحا بحق كل من: موكيش سينغ، فيناي شارما، باوان غوبتا، وأشكاي ثاكور"، طبقاً لـ "أ. ف. ب".

وأدينت هذه المجموعة في الأول من فبراير؛ لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ؛ الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً.

وتناوب الأربعة على الاعتداء جنسياً على الشابة مستخدمين قضيباً حديدياً في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلاً، ثم ألقوا بها على قارعة الطريق.. وتُوفيت بعد أسبوعين في أحد المستشفيات من جرّاء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

واندلعت من جرّاء الحادثة تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا؛ ما أدى إلى تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات من جرّاء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم.

الهند الإعدام شنقاً نيودلهي

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الهند .. إعدام 4 اغتصبوا طالبة داخل حافلة في نيودلهي
سبق

نُفّذ حكم الإعدام شنقاً في الهند، فجر اليوم الجمعة، بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي، وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية 2012.

وقال مدير سجن تيهار في الهند، سانديب غويل: "نُفّذ حكم الإعدام شنقاً في الساعة 5:30 صباحا بحق كل من: موكيش سينغ، فيناي شارما، باوان غوبتا، وأشكاي ثاكور"، طبقاً لـ "أ. ف. ب".

وأدينت هذه المجموعة في الأول من فبراير؛ لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ؛ الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً.

وتناوب الأربعة على الاعتداء جنسياً على الشابة مستخدمين قضيباً حديدياً في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلاً، ثم ألقوا بها على قارعة الطريق.. وتُوفيت بعد أسبوعين في أحد المستشفيات من جرّاء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

واندلعت من جرّاء الحادثة تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا؛ ما أدى إلى تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات من جرّاء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:48 PM

الهند .. إعدام 4 اغتصبوا طالبة داخل حافلة في نيودلهي

اعتدوا عيها جنسياً بشكل جماعي وألقوا بها على قارعة الطريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نُفّذ حكم الإعدام شنقاً في الهند، فجر اليوم الجمعة، بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي، وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية 2012.

وقال مدير سجن تيهار في الهند، سانديب غويل: "نُفّذ حكم الإعدام شنقاً في الساعة 5:30 صباحا بحق كل من: موكيش سينغ، فيناي شارما، باوان غوبتا، وأشكاي ثاكور"، طبقاً لـ "أ. ف. ب".

وأدينت هذه المجموعة في الأول من فبراير؛ لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ؛ الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً.

وتناوب الأربعة على الاعتداء جنسياً على الشابة مستخدمين قضيباً حديدياً في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلاً، ثم ألقوا بها على قارعة الطريق.. وتُوفيت بعد أسبوعين في أحد المستشفيات من جرّاء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

واندلعت من جرّاء الحادثة تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا؛ ما أدى إلى تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات من جرّاء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم.

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