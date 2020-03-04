النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والهولندي يوسف الجبلي، والسعودي عبدالله المعيوف، الأفضلية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر فبراير، والتي شهدت إقامة الجولات 17 و18 و19 و20.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، فيما حقق الهولندي يوسف الجبلي لاعب نادي الفيصلي جائزة أفضل لاعب، أما عبدالله المعيوف، فقد حصد جائزة أفضل حارس خلال الشهر، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتها اللجنة.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقًا لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يُذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين رازفان لوشيسكو يوسف الجبلي عبدالله المعيوف جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر فبراير

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير
سبق

حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والهولندي يوسف الجبلي، والسعودي عبدالله المعيوف، الأفضلية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر فبراير، والتي شهدت إقامة الجولات 17 و18 و19 و20.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، فيما حقق الهولندي يوسف الجبلي لاعب نادي الفيصلي جائزة أفضل لاعب، أما عبدالله المعيوف، فقد حصد جائزة أفضل حارس خلال الشهر، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتها اللجنة.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقًا لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يُذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:55 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:04 AM

لوشيسكو والجبلي والمعيوف يحصدون جوائز الأفضلية لشهر فبراير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,805

حقق الروماني رازفان لوشيسكو، والهولندي يوسف الجبلي، والسعودي عبدالله المعيوف، الأفضلية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر فبراير، والتي شهدت إقامة الجولات 17 و18 و19 و20.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، فيما حقق الهولندي يوسف الجبلي لاعب نادي الفيصلي جائزة أفضل لاعب، أما عبدالله المعيوف، فقد حصد جائزة أفضل حارس خلال الشهر، وذلك بحسب المعايير الفنية والإحصائية التي اعتمدتها اللجنة.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقًا لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يُذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,945
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,137

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة