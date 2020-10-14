الصين: 20 حالة إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 13 قبل يوم

14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء: إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر؛ ارتفاعًا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج؛ بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.

وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة، بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.