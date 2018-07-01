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القادسية يضم نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي ياقو سانتوس

أنهت إدارة نادي القادسية رسمياً إجراءات ضم لاعب خط الوسط البرازيلي ياقو سانتوس من نادي أتلتيكو منيرو البرازيلي دون الإفصاح عن مدة العقد أو المقابل المادي.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تكفل رئيس هيئة الرياضة بكامل صفقة التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب صاحب 23 عامًا يلعب في مركز المحور ويمتاز بالنزعة الهجومية إلى جانب امتلاكه ميزة التسديد على المرمى بكلتا قدميه .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يضم نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي ياقو سانتوس
سبق

أنهت إدارة نادي القادسية رسمياً إجراءات ضم لاعب خط الوسط البرازيلي ياقو سانتوس من نادي أتلتيكو منيرو البرازيلي دون الإفصاح عن مدة العقد أو المقابل المادي.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تكفل رئيس هيئة الرياضة بكامل صفقة التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب صاحب 23 عامًا يلعب في مركز المحور ويمتاز بالنزعة الهجومية إلى جانب امتلاكه ميزة التسديد على المرمى بكلتا قدميه .

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:18 PM

القادسية يضم نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي ياقو سانتوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي القادسية رسمياً إجراءات ضم لاعب خط الوسط البرازيلي ياقو سانتوس من نادي أتلتيكو منيرو البرازيلي دون الإفصاح عن مدة العقد أو المقابل المادي.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تكفل رئيس هيئة الرياضة بكامل صفقة التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب صاحب 23 عامًا يلعب في مركز المحور ويمتاز بالنزعة الهجومية إلى جانب امتلاكه ميزة التسديد على المرمى بكلتا قدميه .

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