القادسية يضم نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي ياقو سانتوس

أنهت إدارة نادي القادسية رسمياً إجراءات ضم لاعب خط الوسط البرازيلي ياقو سانتوس من نادي أتلتيكو منيرو البرازيلي دون الإفصاح عن مدة العقد أو المقابل المادي.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تكفل رئيس هيئة الرياضة بكامل صفقة التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب صاحب 23 عامًا يلعب في مركز المحور ويمتاز بالنزعة الهجومية إلى جانب امتلاكه ميزة التسديد على المرمى بكلتا قدميه .