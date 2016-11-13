النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأرقام موسم الرياض يعبر حاجز "المليون" في كل شيء

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أرقام منتصف موسم الرياض، حتى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، وهو كان ما يعبر عنه بـ"منتصف الموسم".

وأعلنت الهيئة الأرقامَ التي وصل إليها الموسم؛ ومنها أن عدد الزوار الإجمالي 6.5 مليون زائر، ووصل عدد المسافرين إلى 1.1 مليون إلى الرياض أثناء الموسم، وتم إصدار أكثر من 15 ألف فيزا سياحية، وبلغ عدد السياح الأجانب أكثر من 100 ألف سائح؛ في حين أظهرت الإحصائيات الرسمية للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، عن حركة كبيرة في العمليات المالية بموسم الرياض بأكثر من 333 ألف عملية عبر 201 بطاقة بنكية، بمبالغ تجاوزت 156 مليون ريال؛ في حين شهدت دور الإيواء انتعاشًا في نسبة إشغال وحجوازات الفنادق التي وصلت في بعضها إلى نسبة إلى 100%.

ويُعد موسم الرياض الأقوى، ويقوم على تنفيذه 280 شركة سعودية بقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة لأكثر من 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي، كما أعلن عن بيع 8.3 مليون تذكرة في موسم الرياض من مختلف العروض.

موسم الرياض منتصف الموسم

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
بالأرقام موسم الرياض يعبر حاجز "المليون" في كل شيء
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أرقام منتصف موسم الرياض، حتى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، وهو كان ما يعبر عنه بـ"منتصف الموسم".

وأعلنت الهيئة الأرقامَ التي وصل إليها الموسم؛ ومنها أن عدد الزوار الإجمالي 6.5 مليون زائر، ووصل عدد المسافرين إلى 1.1 مليون إلى الرياض أثناء الموسم، وتم إصدار أكثر من 15 ألف فيزا سياحية، وبلغ عدد السياح الأجانب أكثر من 100 ألف سائح؛ في حين أظهرت الإحصائيات الرسمية للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، عن حركة كبيرة في العمليات المالية بموسم الرياض بأكثر من 333 ألف عملية عبر 201 بطاقة بنكية، بمبالغ تجاوزت 156 مليون ريال؛ في حين شهدت دور الإيواء انتعاشًا في نسبة إشغال وحجوازات الفنادق التي وصلت في بعضها إلى نسبة إلى 100%.

ويُعد موسم الرياض الأقوى، ويقوم على تنفيذه 280 شركة سعودية بقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة لأكثر من 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي، كما أعلن عن بيع 8.3 مليون تذكرة في موسم الرياض من مختلف العروض.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:29 AM

بالأرقام موسم الرياض يعبر حاجز "المليون" في كل شيء

A A A
خالد خليل - الرياض
4
1,005

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أرقام منتصف موسم الرياض، حتى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، وهو كان ما يعبر عنه بـ"منتصف الموسم".

وأعلنت الهيئة الأرقامَ التي وصل إليها الموسم؛ ومنها أن عدد الزوار الإجمالي 6.5 مليون زائر، ووصل عدد المسافرين إلى 1.1 مليون إلى الرياض أثناء الموسم، وتم إصدار أكثر من 15 ألف فيزا سياحية، وبلغ عدد السياح الأجانب أكثر من 100 ألف سائح؛ في حين أظهرت الإحصائيات الرسمية للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، عن حركة كبيرة في العمليات المالية بموسم الرياض بأكثر من 333 ألف عملية عبر 201 بطاقة بنكية، بمبالغ تجاوزت 156 مليون ريال؛ في حين شهدت دور الإيواء انتعاشًا في نسبة إشغال وحجوازات الفنادق التي وصلت في بعضها إلى نسبة إلى 100%.

ويُعد موسم الرياض الأقوى، ويقوم على تنفيذه 280 شركة سعودية بقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة لأكثر من 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي، كما أعلن عن بيع 8.3 مليون تذكرة في موسم الرياض من مختلف العروض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,298
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,243
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,609
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,898

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة