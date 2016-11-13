بالأرقام موسم الرياض يعبر حاجز "المليون" في كل شيء

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أرقام منتصف موسم الرياض، حتى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، وهو كان ما يعبر عنه بـ"منتصف الموسم".

وأعلنت الهيئة الأرقامَ التي وصل إليها الموسم؛ ومنها أن عدد الزوار الإجمالي 6.5 مليون زائر، ووصل عدد المسافرين إلى 1.1 مليون إلى الرياض أثناء الموسم، وتم إصدار أكثر من 15 ألف فيزا سياحية، وبلغ عدد السياح الأجانب أكثر من 100 ألف سائح؛ في حين أظهرت الإحصائيات الرسمية للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، عن حركة كبيرة في العمليات المالية بموسم الرياض بأكثر من 333 ألف عملية عبر 201 بطاقة بنكية، بمبالغ تجاوزت 156 مليون ريال؛ في حين شهدت دور الإيواء انتعاشًا في نسبة إشغال وحجوازات الفنادق التي وصلت في بعضها إلى نسبة إلى 100%.

ويُعد موسم الرياض الأقوى، ويقوم على تنفيذه 280 شركة سعودية بقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة لأكثر من 22 ألف وظيفة جزئية بمقابل مادي، كما أعلن عن بيع 8.3 مليون تذكرة في موسم الرياض من مختلف العروض.