وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة.

الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-26 سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة. وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 12:00 AM

الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56143 والوفيات 1914 شخصًا





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سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.