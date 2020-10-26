النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56143 والوفيات 1914 شخصًا

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات
سبق

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
12:00 AM

الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56143 والوفيات 1914 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
0
170

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 56143 إصابة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 39095 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1914 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,453
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,689

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة