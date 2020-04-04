بعد منع تجوّل الـ 24 ساعة.. مَن هم الأشخاص المتاح لهم أداء الصلاة في الحرم؟

فيما تشهد العاصمة المقدّسة وعياً من قِبل الأهالي والتزاماً تاماً بالأمر منذ تطبيقه

كشف مراسل قناة "الإخبارية" بمكة المكرّمة أيمن الثبيتي؛ الأشخاص المسموح لهم بالصلاة في الحرم المكي الشريف بعد تنفيذ أمر منع التجوّل على مدار 24 ساعة، موضحاً أنهم منسوبو رئاسة شؤون الحرمين والعاملين بها من كل القطاعات.

وأوضح "الثبيتي"؛ أن الصلاة في الوقت الحالي تقتصر على العاملين بالحرم المكي، ولا يوجد مصلون من الخارج؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بالتعاون مع الجهات المختصة من كل القطاعات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هناك وجوداً أمنياً كثيفاً من جميع القطاعات الأمنية لتنفيذ أمر منع التجوّل، مبيناً أن أهالي العاصمة المقدّسة على قدر من الوعي والالتزام التام بأمر منع التجوّل منذ تطبيقه.

وتابع: "الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على مدار الساعة من خلال الأفراد والآليات لتطهير وتعقيم المسجد المكي تحت متابعة وإشراف مباشر من الدكتور عبدالرحمن السديس؛ الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي".