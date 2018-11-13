شاهد.. عمود كهرباء يخيف السكان المجاورين بالطائف

صدمته شاحنة.. و"الشركة" سجَّلت معلوماته واختفت.. ومطالبات بفحصه

تسبب بقاء عمود كهرباء بين المنازل السكنية بـ"فروش الروقي" بالحلقة الشرقية شمال محافظة الطائف في خوف وقلق الأهالي، وذلك بعد أن صدمته شاحنة؛ ما أدى لقطع السلك الموصل به، وإحداث تماس.

وأبدى الأهالي خوفهم من بقاء ذلك العمود بوضعه الحالي؛ ما يشكل خطرًا عليهم. وقال لـ"سبق" المواطن نايف بن سعد الحارثي: "بعد الحادثة أبلغنا شركة الكهرباء، وحضرت عنهم فِرقة، وقاموا بعمل توصيلة مؤقتة، وكان ذلك قبل موسم الحج من العام الماضي على أن يعودوا مرة أخرى، ولكن لم يتم ذلك".

وأكد أنه قدم شكوى قبل أسبوعَيْن على شركة الكهرباء ممثلة في فرعها بالطائف، وبعد يوم واحد حضرت فِرقة، وسجلت كامل المعلومات عن الحالة، وكالعادة اختفوا بعدها، وبقي حال العمود على ما هو عليه.

وسجَّل عبر "سبق" مناشدته الكهرباء الوقوف بشكل جدي على ذلك العمود، والعمل على إنهاء مشكلته؛ كون بقائه بالوضع الحالي يشكل خطورة على السكان المجاورين، وخصوصًا في موسم الأمطار الحالي؛ فلربما قد ينشأ عنه التماسات واشتعال النار منه كما حصل به سابقًا. حاثًّا الشركة على الاستعجال لمعالجة مشكلة ذلك العمود الكهربائي الذي هو ضمن الأعمدة الموصلة للكهرباء بين المنازل.