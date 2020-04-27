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أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول

بتوجيه من أمير المنطقة ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا

تواصل أمانة منطقة عسير اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدينة أبها خلال فترة حظر التجول، وشملت الأعمال عدة أحياء.

وتفصيلاً، أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير طالت الأرصفة وواجهات المحال التجارية وباشرها عددٌ من الفرق الميدانية والمختصين الذين تم دعمهم بالمعدات والآليات المختلفة.

وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بمدينة أبها على مسافة تجاوزت 20 ألف كم كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة كل مناطق عسير.

ونوه "الحميدي" بأن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

عسير أمانة عسير تعقيم وتطهير الشوارع فيروس كورونا الجديد

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أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول
سبق

تواصل أمانة منطقة عسير اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدينة أبها خلال فترة حظر التجول، وشملت الأعمال عدة أحياء.

وتفصيلاً، أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير طالت الأرصفة وواجهات المحال التجارية وباشرها عددٌ من الفرق الميدانية والمختصين الذين تم دعمهم بالمعدات والآليات المختلفة.

وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بمدينة أبها على مسافة تجاوزت 20 ألف كم كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة كل مناطق عسير.

ونوه "الحميدي" بأن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:34 PM

أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لشوارع أحياء أبها أثناء منع التجول

بتوجيه من أمير المنطقة ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا

A A A
محمد طيران - أبها
1
1,959

تواصل أمانة منطقة عسير اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء بمدينة أبها خلال فترة حظر التجول، وشملت الأعمال عدة أحياء.

وتفصيلاً، أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير طالت الأرصفة وواجهات المحال التجارية وباشرها عددٌ من الفرق الميدانية والمختصين الذين تم دعمهم بالمعدات والآليات المختلفة.

وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة وواجهات المحال والأحياء والطرقات بمدينة أبها على مسافة تجاوزت 20 ألف كم كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة كل مناطق عسير.

ونوه "الحميدي" بأن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

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