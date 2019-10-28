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"تعليم جدة" ينظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة المعلم

حضرها 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة

نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة تطوير تقنيات التعليم (TETCO).

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"تعليم جدة" ينظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة المعلم
سبق

نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة تطوير تقنيات التعليم (TETCO).

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:13 AM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
01:17 AM

"تعليم جدة" ينظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة المعلم

حضرها 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة تطوير تقنيات التعليم (TETCO).

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