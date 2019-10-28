نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة.

"تعليم جدة" ينظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة المعلم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-28 نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة. ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة تطوير تقنيات التعليم (TETCO).

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 12:13 AM

اخر تعديل 28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 01:17 AM

"تعليم جدة" ينظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة المعلم حضرها 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة





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نظمت إدارتا التدريب والابتعاث بتعليم_جدة، اليوم الأحد، بمسرح الأميرة جواهر بمدارس ثامر العالمية، ورشة العمل (Edu day)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم باستخدام التقنية في التعليم، وذلك بحضور 120 معلمًا ومعلمة و50 قائدًا وقائدة مدرسة.

ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة تطوير تقنيات التعليم (TETCO).