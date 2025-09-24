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شاهد.. "خيمة الوطن" تجذب زوار تعليم الأفلاج.. ماض عريق ومستقبل مشرق

باكورة برامج النشاط الطلابي بالتزامن مع اليوم الوطني 89

تفاعل عدد كبير من زوار إدارة تعليم الأفلاج صباح اليوم، مع "الخيمة الوطنية" التي نصبها قسم النشاط الطلابي داخل مبنى إدارة التعليم؛ تزاماً مع اليوم الوطني 89، والتي شهدت إقبالاً من الموظفين والمراجعين.

وكان قسم النشاط الطلابي قد نصب "خيمة" داخل مبنى إدارة التعليم وتم تهيئتها وتجهيزها وتوفير القهوة العربية بها وبعض الموروثات الشعبة، حيث شهدت الخيمة زيارة من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغير، وعدد من منسوبي الإدارة، والمراجعين.

و ذكر رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج، ناصر الذيبان، لـ "سبق" أن الخيمة الشعبية تم نصبها للتعبير عن الاحتفال باليوم الوطني واستضافة المراجعين ومنسوبي التعليم لتناول القهوة العربية والشاي وبعض الموروثات الشعبة، والتذكير بالماضي العريق للمملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- والحاضر المزهر الذي تنعم فيه المملكة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار والمستقبل المشرق الذي رسمته رؤية الوطن 2030.

يذكر أن هذه الفعالية هي باكورة انطلاق برامج النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني، حيث ستحتفل المدارس غداً بهذه المناسبة بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، كما سيقام حفل بعد غد الخميس على مسرح الإدارة، بحضور محافظ الأفلاج تركي الهزاني، ومنسوبي التعليم وطلاب المدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "خيمة الوطن" تجذب زوار تعليم الأفلاج.. ماض عريق ومستقبل مشرق
سبق

تفاعل عدد كبير من زوار إدارة تعليم الأفلاج صباح اليوم، مع "الخيمة الوطنية" التي نصبها قسم النشاط الطلابي داخل مبنى إدارة التعليم؛ تزاماً مع اليوم الوطني 89، والتي شهدت إقبالاً من الموظفين والمراجعين.

وكان قسم النشاط الطلابي قد نصب "خيمة" داخل مبنى إدارة التعليم وتم تهيئتها وتجهيزها وتوفير القهوة العربية بها وبعض الموروثات الشعبة، حيث شهدت الخيمة زيارة من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغير، وعدد من منسوبي الإدارة، والمراجعين.

و ذكر رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج، ناصر الذيبان، لـ "سبق" أن الخيمة الشعبية تم نصبها للتعبير عن الاحتفال باليوم الوطني واستضافة المراجعين ومنسوبي التعليم لتناول القهوة العربية والشاي وبعض الموروثات الشعبة، والتذكير بالماضي العريق للمملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- والحاضر المزهر الذي تنعم فيه المملكة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار والمستقبل المشرق الذي رسمته رؤية الوطن 2030.

يذكر أن هذه الفعالية هي باكورة انطلاق برامج النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني، حيث ستحتفل المدارس غداً بهذه المناسبة بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، كما سيقام حفل بعد غد الخميس على مسرح الإدارة، بحضور محافظ الأفلاج تركي الهزاني، ومنسوبي التعليم وطلاب المدارس.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
08:04 PM

شاهد.. "خيمة الوطن" تجذب زوار تعليم الأفلاج.. ماض عريق ومستقبل مشرق

باكورة برامج النشاط الطلابي بالتزامن مع اليوم الوطني 89

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تفاعل عدد كبير من زوار إدارة تعليم الأفلاج صباح اليوم، مع "الخيمة الوطنية" التي نصبها قسم النشاط الطلابي داخل مبنى إدارة التعليم؛ تزاماً مع اليوم الوطني 89، والتي شهدت إقبالاً من الموظفين والمراجعين.

وكان قسم النشاط الطلابي قد نصب "خيمة" داخل مبنى إدارة التعليم وتم تهيئتها وتجهيزها وتوفير القهوة العربية بها وبعض الموروثات الشعبة، حيث شهدت الخيمة زيارة من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغير، وعدد من منسوبي الإدارة، والمراجعين.

و ذكر رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج، ناصر الذيبان، لـ "سبق" أن الخيمة الشعبية تم نصبها للتعبير عن الاحتفال باليوم الوطني واستضافة المراجعين ومنسوبي التعليم لتناول القهوة العربية والشاي وبعض الموروثات الشعبة، والتذكير بالماضي العريق للمملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- والحاضر المزهر الذي تنعم فيه المملكة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار والمستقبل المشرق الذي رسمته رؤية الوطن 2030.

يذكر أن هذه الفعالية هي باكورة انطلاق برامج النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني، حيث ستحتفل المدارس غداً بهذه المناسبة بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، كما سيقام حفل بعد غد الخميس على مسرح الإدارة، بحضور محافظ الأفلاج تركي الهزاني، ومنسوبي التعليم وطلاب المدارس.

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