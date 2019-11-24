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الجيش اليمني يجهض هجومًا للحوثيين في حيس.. ويكبّدهم خسائر في الأرواح

أجبر مجاميع الميليشيا على التراجع

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر في الأرواح، اليوم (الأحد)، خلال إجهاضها هجومًا شنته الميليشيا على مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجموعة كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التقدم في اتجاه مواقع الجيش شمالي غربي مديرية حيس.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت الهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا الحوثية على التراجع.

وتُواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسّك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي الإنقلابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يجهض هجومًا للحوثيين في حيس.. ويكبّدهم خسائر في الأرواح
سبق

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر في الأرواح، اليوم (الأحد)، خلال إجهاضها هجومًا شنته الميليشيا على مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجموعة كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التقدم في اتجاه مواقع الجيش شمالي غربي مديرية حيس.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت الهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا الحوثية على التراجع.

وتُواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسّك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
09:35 PM

الجيش اليمني يجهض هجومًا للحوثيين في حيس.. ويكبّدهم خسائر في الأرواح

أجبر مجاميع الميليشيا على التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر في الأرواح، اليوم (الأحد)، خلال إجهاضها هجومًا شنته الميليشيا على مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجموعة كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التقدم في اتجاه مواقع الجيش شمالي غربي مديرية حيس.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت الهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا الحوثية على التراجع.

وتُواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسّك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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