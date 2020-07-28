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أسعار النفط تنخفض.. و"برنت" فوق 43 دولاراً للبرميل

تراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.46 %

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.09 % ليصل عند 43.40 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.46 % ليثبت عند 41.47 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تنخفض.. و"برنت" فوق 43 دولاراً للبرميل
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.09 % ليصل عند 43.40 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.46 % ليثبت عند 41.47 دولار أمريكي.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:10 AM

أسعار النفط تنخفض.. و"برنت" فوق 43 دولاراً للبرميل

تراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.46 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.09 % ليصل عند 43.40 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.46 % ليثبت عند 41.47 دولار أمريكي.

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