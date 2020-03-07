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"الهزاع" يحتفل بزواج نجله حسين

احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.

وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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"الهزاع" يحتفل بزواج نجله حسين
سبق

احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.

وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:36 PM

"الهزاع" يحتفل بزواج نجله حسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.

وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.

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