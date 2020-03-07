"الهزاع" يحتفل بزواج نجله حسين

احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.
وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.
وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.
وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل فهد حسين الهزاع، بزواج نجله حسين، من كريمة سعد محمد العبودي بالرياض.
وشرّف الحفلَ جمعٌ من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنّئ "حسين الهزاع"، وتتمنَّى له حياةً زوجية سعيدة، وألف مبروك.