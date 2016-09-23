النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سابك" تدعو أعضاء "جيبكا" لاستخدام المغذيات الزراعية بكفاءة ومسؤولية

أكدت أنها جزء أساسي من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" نائب رئيس مجلس إدارة " جيبكا "، المهندس سمير بن على آل عبد ربه، أن المغذيات الزراعية تعد جزءًا أساسيًا من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي، وعلى قطاع الصناعة بذل ما في وسعه لضمان الاستخدام الفعال والمسؤول للمغذيات الزراعية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنعقد افتراضيًا خلال الفترة 15 - 16 سبتمبر بعنوان "طرائق جديدة لمستقبل أمن للغذاء.

واستعرض أهمية الابتكار في المغذيات الزراعية عالية الكفاءة، مثل الأسمدة منضبطة الانطلاق والأسمدة القابلة للذوبان في الماء والتحول الرقمي وتقنيات الزراعة المتقدمة كونها عوامل تساعد الصناعة لأن تصبح أكثر فعالية واستدامة.

ويُعقد المؤتمر في ظل التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد 19) وما ترتب عليها من اضطرابات على صعيد تهديد الأمن الغذائي على مستوى العالم، فيما أدت عمليات إغلاق الحدود والحجر الصحي والحظر إلى تبني الدول - لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الابتكار والتقنيات الحديثة لجعل أنظمة سلاسل الغذاء أكثر قوة ومرونة واستدامة.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة المغذيات الزراعية مثل الغاز الطبيعي والصخور الفوسفورية والكبريت، وفي أثناء تفشي الجائحة، تواصل توريد منتجات المغذيات الزراعية من دول المجلس إلى الزبائن حول العالم دون عوائق.

وتقدم (سابك)، الشريك الماسي للمغذيات الزراعية في المؤتمر، حلولًا متنوعة، وتدعو إلى التكامل الرأسي في الصناعات التحويلية للاقتراب من الزبائن وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سابك" تدعو أعضاء "جيبكا" لاستخدام المغذيات الزراعية بكفاءة ومسؤولية
سبق

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" نائب رئيس مجلس إدارة " جيبكا "، المهندس سمير بن على آل عبد ربه، أن المغذيات الزراعية تعد جزءًا أساسيًا من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي، وعلى قطاع الصناعة بذل ما في وسعه لضمان الاستخدام الفعال والمسؤول للمغذيات الزراعية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنعقد افتراضيًا خلال الفترة 15 - 16 سبتمبر بعنوان "طرائق جديدة لمستقبل أمن للغذاء.

واستعرض أهمية الابتكار في المغذيات الزراعية عالية الكفاءة، مثل الأسمدة منضبطة الانطلاق والأسمدة القابلة للذوبان في الماء والتحول الرقمي وتقنيات الزراعة المتقدمة كونها عوامل تساعد الصناعة لأن تصبح أكثر فعالية واستدامة.

ويُعقد المؤتمر في ظل التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد 19) وما ترتب عليها من اضطرابات على صعيد تهديد الأمن الغذائي على مستوى العالم، فيما أدت عمليات إغلاق الحدود والحجر الصحي والحظر إلى تبني الدول - لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الابتكار والتقنيات الحديثة لجعل أنظمة سلاسل الغذاء أكثر قوة ومرونة واستدامة.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة المغذيات الزراعية مثل الغاز الطبيعي والصخور الفوسفورية والكبريت، وفي أثناء تفشي الجائحة، تواصل توريد منتجات المغذيات الزراعية من دول المجلس إلى الزبائن حول العالم دون عوائق.

وتقدم (سابك)، الشريك الماسي للمغذيات الزراعية في المؤتمر، حلولًا متنوعة، وتدعو إلى التكامل الرأسي في الصناعات التحويلية للاقتراب من الزبائن وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:13 PM

"سابك" تدعو أعضاء "جيبكا" لاستخدام المغذيات الزراعية بكفاءة ومسؤولية

أكدت أنها جزء أساسي من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
373

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في "سابك" نائب رئيس مجلس إدارة " جيبكا "، المهندس سمير بن على آل عبد ربه، أن المغذيات الزراعية تعد جزءًا أساسيًا من الحلول المرصودة لضمان الأمن الغذائي العالمي، وعلى قطاع الصناعة بذل ما في وسعه لضمان الاستخدام الفعال والمسؤول للمغذيات الزراعية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنعقد افتراضيًا خلال الفترة 15 - 16 سبتمبر بعنوان "طرائق جديدة لمستقبل أمن للغذاء.

واستعرض أهمية الابتكار في المغذيات الزراعية عالية الكفاءة، مثل الأسمدة منضبطة الانطلاق والأسمدة القابلة للذوبان في الماء والتحول الرقمي وتقنيات الزراعة المتقدمة كونها عوامل تساعد الصناعة لأن تصبح أكثر فعالية واستدامة.

ويُعقد المؤتمر في ظل التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد 19) وما ترتب عليها من اضطرابات على صعيد تهديد الأمن الغذائي على مستوى العالم، فيما أدت عمليات إغلاق الحدود والحجر الصحي والحظر إلى تبني الدول - لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الابتكار والتقنيات الحديثة لجعل أنظمة سلاسل الغذاء أكثر قوة ومرونة واستدامة.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة المغذيات الزراعية مثل الغاز الطبيعي والصخور الفوسفورية والكبريت، وفي أثناء تفشي الجائحة، تواصل توريد منتجات المغذيات الزراعية من دول المجلس إلى الزبائن حول العالم دون عوائق.

وتقدم (سابك)، الشريك الماسي للمغذيات الزراعية في المؤتمر، حلولًا متنوعة، وتدعو إلى التكامل الرأسي في الصناعات التحويلية للاقتراب من الزبائن وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة