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طيور وأشجار ودلافين.. شاهد بالفيديو سحر جزيرتي "حضرة" و"برطون"

وجهات سياحية سعودية قادمة ومميزة يبحر لها المصور والمستكشف "عون"

تُعد جُزر "برطون" و"حضرة" الواقعة على ساحل منطقة عسير من أجمل الجزر؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتفصيلًا: قال المصور والمستكشف ماجد عون لـ"سبق": إنه انطلق من مرسى الفهود بمحافظة البرك إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب لمدة 45 دقيقة، اقتربت منه الدلافين أثناء الرحلة، ووصل لجزيرة "برطون" التي تتميز بلون البحر المتدرج في ألوانه ووجود أعداد كبيرة من الطيور.

ثم انتقل إلى جزيرة "حضرة" التي تبعد 5 كلم عن جزيرة "برطون"؛ حيث تتميز بأشجارها الخضراء ورمالها البيضاء، وهي وجهة مناسبة لرياضة السنوركل والغوص، مستبشرًا بأن الجزيرتين ستكونان وجهة سياحية قادمة مميزة تخدم استراتيجية منطقة عسير.

واختتم "عون": زرت حوالي 21 جزيرة ومن ضمنها جُزر: كُدمبل، ماركا، سِمر، وجزر أخرى؛ لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

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طيور وأشجار ودلافين.. شاهد بالفيديو سحر جزيرتي "حضرة" و"برطون"
سبق

تُعد جُزر "برطون" و"حضرة" الواقعة على ساحل منطقة عسير من أجمل الجزر؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتفصيلًا: قال المصور والمستكشف ماجد عون لـ"سبق": إنه انطلق من مرسى الفهود بمحافظة البرك إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب لمدة 45 دقيقة، اقتربت منه الدلافين أثناء الرحلة، ووصل لجزيرة "برطون" التي تتميز بلون البحر المتدرج في ألوانه ووجود أعداد كبيرة من الطيور.

ثم انتقل إلى جزيرة "حضرة" التي تبعد 5 كلم عن جزيرة "برطون"؛ حيث تتميز بأشجارها الخضراء ورمالها البيضاء، وهي وجهة مناسبة لرياضة السنوركل والغوص، مستبشرًا بأن الجزيرتين ستكونان وجهة سياحية قادمة مميزة تخدم استراتيجية منطقة عسير.

واختتم "عون": زرت حوالي 21 جزيرة ومن ضمنها جُزر: كُدمبل، ماركا، سِمر، وجزر أخرى؛ لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
12:43 PM

طيور وأشجار ودلافين.. شاهد بالفيديو سحر جزيرتي "حضرة" و"برطون"

وجهات سياحية سعودية قادمة ومميزة يبحر لها المصور والمستكشف "عون"

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سويد الحارثي - عسير
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3,708

تُعد جُزر "برطون" و"حضرة" الواقعة على ساحل منطقة عسير من أجمل الجزر؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وتفصيلًا: قال المصور والمستكشف ماجد عون لـ"سبق": إنه انطلق من مرسى الفهود بمحافظة البرك إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب لمدة 45 دقيقة، اقتربت منه الدلافين أثناء الرحلة، ووصل لجزيرة "برطون" التي تتميز بلون البحر المتدرج في ألوانه ووجود أعداد كبيرة من الطيور.

ثم انتقل إلى جزيرة "حضرة" التي تبعد 5 كلم عن جزيرة "برطون"؛ حيث تتميز بأشجارها الخضراء ورمالها البيضاء، وهي وجهة مناسبة لرياضة السنوركل والغوص، مستبشرًا بأن الجزيرتين ستكونان وجهة سياحية قادمة مميزة تخدم استراتيجية منطقة عسير.

واختتم "عون": زرت حوالي 21 جزيرة ومن ضمنها جُزر: كُدمبل، ماركا، سِمر، وجزر أخرى؛ لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

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