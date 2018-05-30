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القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 144 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

حثّت على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (144) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (60) مواطناً و (84) مقيماً من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (3659) رأساً من الإبل و (1923) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 144 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (144) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (60) مواطناً و (84) مقيماً من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (3659) رأساً من الإبل و (1923) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:24 AM

القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقف 144 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

حثّت على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,837

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (144) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (60) مواطناً و (84) مقيماً من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (3659) رأساً من الإبل و (1923) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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