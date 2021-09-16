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تجديد اعتماد تأهيل تمريض الرعاية الحرجة بمستشفيات الصحة

البرنامج يقدم للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تأهيل تمريض الرعاية الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة، للمرة الثانية على التوالي.

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل أربعة آلاف ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر.

ويستهدف البرنامج في مساره الأول المُعيّنين حديثًا بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد، كما يستهدف في المسار الثاني التمريض السعودي العامل في الأقسام الأقل حدة مثل أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نِسَب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

ويقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمَكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة؛ بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

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تجديد اعتماد تأهيل تمريض الرعاية الحرجة بمستشفيات الصحة
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تأهيل تمريض الرعاية الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة، للمرة الثانية على التوالي.

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل أربعة آلاف ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر.

ويستهدف البرنامج في مساره الأول المُعيّنين حديثًا بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد، كما يستهدف في المسار الثاني التمريض السعودي العامل في الأقسام الأقل حدة مثل أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نِسَب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

ويقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمَكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة؛ بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:34 PM

تجديد اعتماد تأهيل تمريض الرعاية الحرجة بمستشفيات الصحة

البرنامج يقدم للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تأهيل تمريض الرعاية الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة، للمرة الثانية على التوالي.

ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل أربعة آلاف ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر.

ويستهدف البرنامج في مساره الأول المُعيّنين حديثًا بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد، كما يستهدف في المسار الثاني التمريض السعودي العامل في الأقسام الأقل حدة مثل أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نِسَب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

ويقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمَكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة؛ بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

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