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لبنان .. دوي انفجارات بمعقل ميليشيات "حزب الله" بالضاحية الجنوبية

إسرائيل: استهدفنا فيلقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في بلدة "عقربا"

ذكرت وكالات أنباء، الأحد، أن دوي انفجارات هزّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم مسؤول في "حزب الله" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن ميليشيات حزبه تمكنت من إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن مسيّرتيْن، فجر الأحد؛ ما أدّى إلى حدوث تلك الانفجارات.

وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أهدافاً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا- جنوبي دمشق في سوريا.

وقال بيان الجيش إنه تمكّن من إحباط "عمليات إرهابية" كان الفيلق الإيراني يسعى إلى تنفيذها ضدّ إسرائيل بطائرات مسيّرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان .. دوي انفجارات بمعقل ميليشيات "حزب الله" بالضاحية الجنوبية
سبق

ذكرت وكالات أنباء، الأحد، أن دوي انفجارات هزّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم مسؤول في "حزب الله" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن ميليشيات حزبه تمكنت من إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن مسيّرتيْن، فجر الأحد؛ ما أدّى إلى حدوث تلك الانفجارات.

وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أهدافاً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا- جنوبي دمشق في سوريا.

وقال بيان الجيش إنه تمكّن من إحباط "عمليات إرهابية" كان الفيلق الإيراني يسعى إلى تنفيذها ضدّ إسرائيل بطائرات مسيّرة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:23 AM

لبنان .. دوي انفجارات بمعقل ميليشيات "حزب الله" بالضاحية الجنوبية

إسرائيل: استهدفنا فيلقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في بلدة "عقربا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالات أنباء، الأحد، أن دوي انفجارات هزّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم مسؤول في "حزب الله" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن ميليشيات حزبه تمكنت من إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن مسيّرتيْن، فجر الأحد؛ ما أدّى إلى حدوث تلك الانفجارات.

وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أهدافاً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا- جنوبي دمشق في سوريا.

وقال بيان الجيش إنه تمكّن من إحباط "عمليات إرهابية" كان الفيلق الإيراني يسعى إلى تنفيذها ضدّ إسرائيل بطائرات مسيّرة.

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