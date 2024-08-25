لبنان .. دوي انفجارات بمعقل ميليشيات "حزب الله" بالضاحية الجنوبية

إسرائيل: استهدفنا فيلقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في بلدة "عقربا"

ذكرت وكالات أنباء، الأحد، أن دوي انفجارات هزّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم مسؤول في "حزب الله" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن ميليشيات حزبه تمكنت من إسقاط طائرتيْن إسرائيليتيْن مسيّرتيْن، فجر الأحد؛ ما أدّى إلى حدوث تلك الانفجارات.

وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أهدافاً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا- جنوبي دمشق في سوريا.

وقال بيان الجيش إنه تمكّن من إحباط "عمليات إرهابية" كان الفيلق الإيراني يسعى إلى تنفيذها ضدّ إسرائيل بطائرات مسيّرة.