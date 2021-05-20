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"أبو الغيط" يدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة

قال: إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.
وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: إن القصف الذي تعرّض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة مُخلّفًا شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، وأن يحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقًا لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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"أبو الغيط" يدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة
سبق

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.
وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: إن القصف الذي تعرّض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة مُخلّفًا شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، وأن يحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقًا لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:35 PM

"أبو الغيط" يدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة

قال: إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,452

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.
وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: إن القصف الذي تعرّض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة مُخلّفًا شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، وأن يحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقًا لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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