تسمع عنها لأول مرة؟.. 10 حقائق "غريبة" عن جسم الإنسان

من "خجل المعدة" إلى "توهج الجسم" في الظلام

من جسم الإنسان الذي يتوهج في الظلام إلى خجل المعدة، تكمن داخل الجسم أسرار هائلة، يبدو بعضها خياليًّا؛ إلا أن دراسات علمية أثبتت صحتها؛ بينما تبدو تلك الحقائق وكأنها تُسمع لأول مرة عن الجسم.

فما هي أبرز غرائب جسم الإنسان التي تفوق الخيال ولكنها حقائق علمية ثابتة بحسب الدراسات، حسب موقع "science101" للطرائف العلوم؟

1- الجسم يتوهج في الظلام

في حقيقة علمية غريبة، أثبتت الدراسات العلمية أن جسم الإنسان يتلألأ بيولوجيًّا، ويُصدر ضوءًا خافتًا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

2- المعدة تخجل

تتورد المعدة عندما يتورد الوجه أو الجسم عند الشعور بالخجل أو الإحراج؛ لأن الشعيرات الدموية تتمدد وتزيد من تدفق الدم.

3- خفقان القلب

يخفق قلبك حوالى 115000 مرة خلال اليوم الواحد، ويضخ حوالى 7571 لترًا من الدم يوميًّا، ويضخ القلب الدم إلى كل خلايا الجسم ما عدا قرنية العين.

4- الدماغ يأكل نفسه

عندما يدرك الدماغ أن الجسد يتضور جوعًا، يمكنه البدء في أكل نفسه للبقاء على قيد الحياة، ويحدث ذلك مع الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا متطرفًا لتطبيق علاج يسمى بالالتهام الذاتي.

5- الجسم يحتوي على غبار النجوم

رغم التشكيك في صدق هذه المعلومة؛ لكن بعض العلماء أكدوا أن جسم الإنسان يحتوي على ما يقرب من 97% من نفس ذرات غبار النجوم في مجرة الأرض، التي انفجرت قبل مليارات السنين.

6- الهوس بالطعام الجيد

يعاني بعض الأشخاص من متلازمة "جورماند"؛ إثر إصابة في النصف الأيمن من الدماغ الأمامي، وبسببها يبدؤون بتفضيل تناول الأطعمة الجيدة فقط.

7- دموع مصنوعة حسب العاطفة

تختلف تراكيب الدموع عند ذرفها إذا كان سببها السعادة أو الحزن، ولكن هناك مجموعة من الحقائق قد تكون الأغرب عن الجسم، وفي مقدمتها أن كهرباء الدماغ يمكنها إنارة مصباح، إلى جانب أنه عند وضع إصبع الإبهام أمام الفم والبدء بالنفخ فإن ذلك يقلل من التوتر بشكل كبير.

8- العظام تتجدد باستمرار

لا تتوقف هذه العملية أبدًا لكنها تتباطأ مع التقدم بالسن.

9- عمل الكلى

تعمل الكلى على تصفية الدم حوالى 25 مرة في اليوم، للحفاظ على صحة الجسم.

10- المعدة

يمكن للمعدة صنع حفرة في الجلد، عندما تكون درجة حموضتها مرتفعة.