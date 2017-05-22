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القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مبارك

بتهمة التربح والحصول على أموال دون وجه حق "التلاعب بالبورصة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".

وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مبارك
سبق

تنظر محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".

وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:58 PM

القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مبارك

بتهمة التربح والحصول على أموال دون وجه حق "التلاعب بالبورصة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظر محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".

وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,681
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