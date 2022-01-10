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في اليوم الثاني من الحالة المطرية.. "المسند": ذروتها على المدينة ومكة وتشمل 7 مناطق أخرى

تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية، أن يكون يوم ذروتها على جنوبي وغربي منطقة المدينة، وشمالي منطقة مكة المكّرمة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متوسطة إلى شبه غزيرة.

وقال "المسند"؛ إنها تشمل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وغربي الرياض والباحة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اليوم الثاني من الحالة المطرية.. "المسند": ذروتها على المدينة ومكة وتشمل 7 مناطق أخرى
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية، أن يكون يوم ذروتها على جنوبي وغربي منطقة المدينة، وشمالي منطقة مكة المكّرمة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متوسطة إلى شبه غزيرة.

وقال "المسند"؛ إنها تشمل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وغربي الرياض والباحة .

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:24 AM

في اليوم الثاني من الحالة المطرية.. "المسند": ذروتها على المدينة ومكة وتشمل 7 مناطق أخرى

تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية، أن يكون يوم ذروتها على جنوبي وغربي منطقة المدينة، وشمالي منطقة مكة المكّرمة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متوسطة إلى شبه غزيرة.

وقال "المسند"؛ إنها تشمل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وغربي الرياض والباحة .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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