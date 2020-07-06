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لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين مستقر عند 1311

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
05:47 PM

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين مستقر عند 1311

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.

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