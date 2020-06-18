النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المصابين إلى 9074 حالة

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8041 بعد تعافي 48 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 479 ألفاً و873 بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المغرب تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8041 بعد تعافي 48 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 479 ألفاً و873 بعد الكشف المخبري.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:08 PM

المغرب تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المصابين إلى 9074 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
41

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8041 بعد تعافي 48 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 479 ألفاً و873 بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,014
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,330

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة