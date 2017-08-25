النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل

نصحت باتباع تعليمات الطبيب ونظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

‎أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى النساء والولادة- بأن تسمم الحمل يحدث عندما تعاني المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة البروتين في البول، بعد انتهاء الأسبوع العشرين من الحمل، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة لكل من الأم والجنين.

وأوضحت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى المعيوف، أن من أهم أسباب تسمم الحمل: ارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل، وتكيس المبايض، والتقدم في العمر، كذلك التاريخ العائلي للإصابة بالمرض والسمنة والحمل بتوأم أو أكثر، وكذلك اضطرابات المناعة وفقر الدم.

وبيّنت "المعيوف" أن هناك عددًا من الأعراض ومنها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة البروتين في البول، وأيضًا الإصابة بالصداع المزمن والإصابة بالزغللة أو فقدان البصر المؤقت، وكذلك الشعور بالألم في أعلى البطن من الجهة اليمنى، والغثيان، والقيء، بالإضافة إلى نقص نسبة البول وتورم الأرجل والأيدي، وضيق التنفس، وزيادة مفاجئة في الوزن، وقد يؤدي تسمم الحمل إلى انفصال مفاجئ للمشيمة ووفاة الجنين داخل الرحم –لا قدر الله-.

ونصحت السيدات الحوامل باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من تسمم الحمل وهي الحرص على اتباع تعليمات الطبيب واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والتقليل من استخدام الملح في وجبات الطعام، وتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًّا من الماء، كذلك عدم تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والحرص على أخذ القسط الكافي من الراحة والاسترخاء قدر المستطاع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل
سبق

‎أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى النساء والولادة- بأن تسمم الحمل يحدث عندما تعاني المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة البروتين في البول، بعد انتهاء الأسبوع العشرين من الحمل، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة لكل من الأم والجنين.

وأوضحت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى المعيوف، أن من أهم أسباب تسمم الحمل: ارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل، وتكيس المبايض، والتقدم في العمر، كذلك التاريخ العائلي للإصابة بالمرض والسمنة والحمل بتوأم أو أكثر، وكذلك اضطرابات المناعة وفقر الدم.

وبيّنت "المعيوف" أن هناك عددًا من الأعراض ومنها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة البروتين في البول، وأيضًا الإصابة بالصداع المزمن والإصابة بالزغللة أو فقدان البصر المؤقت، وكذلك الشعور بالألم في أعلى البطن من الجهة اليمنى، والغثيان، والقيء، بالإضافة إلى نقص نسبة البول وتورم الأرجل والأيدي، وضيق التنفس، وزيادة مفاجئة في الوزن، وقد يؤدي تسمم الحمل إلى انفصال مفاجئ للمشيمة ووفاة الجنين داخل الرحم –لا قدر الله-.

ونصحت السيدات الحوامل باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من تسمم الحمل وهي الحرص على اتباع تعليمات الطبيب واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والتقليل من استخدام الملح في وجبات الطعام، وتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًّا من الماء، كذلك عدم تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والحرص على أخذ القسط الكافي من الراحة والاسترخاء قدر المستطاع.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:56 PM

مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل

نصحت باتباع تعليمات الطبيب ونظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
490

‎أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى النساء والولادة- بأن تسمم الحمل يحدث عندما تعاني المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة البروتين في البول، بعد انتهاء الأسبوع العشرين من الحمل، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة لكل من الأم والجنين.

وأوضحت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى المعيوف، أن من أهم أسباب تسمم الحمل: ارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل، وتكيس المبايض، والتقدم في العمر، كذلك التاريخ العائلي للإصابة بالمرض والسمنة والحمل بتوأم أو أكثر، وكذلك اضطرابات المناعة وفقر الدم.

وبيّنت "المعيوف" أن هناك عددًا من الأعراض ومنها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة البروتين في البول، وأيضًا الإصابة بالصداع المزمن والإصابة بالزغللة أو فقدان البصر المؤقت، وكذلك الشعور بالألم في أعلى البطن من الجهة اليمنى، والغثيان، والقيء، بالإضافة إلى نقص نسبة البول وتورم الأرجل والأيدي، وضيق التنفس، وزيادة مفاجئة في الوزن، وقد يؤدي تسمم الحمل إلى انفصال مفاجئ للمشيمة ووفاة الجنين داخل الرحم –لا قدر الله-.

ونصحت السيدات الحوامل باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من تسمم الحمل وهي الحرص على اتباع تعليمات الطبيب واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والتقليل من استخدام الملح في وجبات الطعام، وتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًّا من الماء، كذلك عدم تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والحرص على أخذ القسط الكافي من الراحة والاسترخاء قدر المستطاع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة