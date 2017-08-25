مضاعفاته خطيرة.. "سعود الطبية" تُحذر من أعراض تسمم الحمل

نصحت باتباع تعليمات الطبيب ونظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

‎أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى النساء والولادة- بأن تسمم الحمل يحدث عندما تعاني المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة البروتين في البول، بعد انتهاء الأسبوع العشرين من الحمل، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة لكل من الأم والجنين.

وأوضحت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى المعيوف، أن من أهم أسباب تسمم الحمل: ارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل، وتكيس المبايض، والتقدم في العمر، كذلك التاريخ العائلي للإصابة بالمرض والسمنة والحمل بتوأم أو أكثر، وكذلك اضطرابات المناعة وفقر الدم.

وبيّنت "المعيوف" أن هناك عددًا من الأعراض ومنها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة البروتين في البول، وأيضًا الإصابة بالصداع المزمن والإصابة بالزغللة أو فقدان البصر المؤقت، وكذلك الشعور بالألم في أعلى البطن من الجهة اليمنى، والغثيان، والقيء، بالإضافة إلى نقص نسبة البول وتورم الأرجل والأيدي، وضيق التنفس، وزيادة مفاجئة في الوزن، وقد يؤدي تسمم الحمل إلى انفصال مفاجئ للمشيمة ووفاة الجنين داخل الرحم –لا قدر الله-.

ونصحت السيدات الحوامل باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من تسمم الحمل وهي الحرص على اتباع تعليمات الطبيب واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والتقليل من استخدام الملح في وجبات الطعام، وتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًّا من الماء، كذلك عدم تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والحرص على أخذ القسط الكافي من الراحة والاسترخاء قدر المستطاع.