رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل سفير بنغلاديش لدى المملكة

بحثا الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، سفير بنغلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وناقش الجانبان التحديات والإجراءات المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، وما قامت به المملكة من جهود في هذا الشأن.

وتم استعراض مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة في المملكة والتي ستسهم في تعزيز وحماية حقوق العمال، وبناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل.

وأكد "العواد" عمق العلاقات التي تربط المملكة وبنغلاديش، منوهاً بأهمية مثل هذه الزيارات بين الجانبين لتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا بما يعزز الشراكة وآفاق التعاون.