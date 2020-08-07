النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني ميسان" ينقذ مواطنًا خمسينيًّا بعد سقوطه من منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد

ترجلت الطواقم لمسافة 3 كم بسبب وعورة المنطقة

نجحت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ مواطن؛ سقط من قمة منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا اليوم الجمعة، يفيد بسقوط شخص من منحدر جبلي.

وقال: "على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر من منحدر جبلي شديد الوعورة، يبعد نحو 3 كم عن آخر نقطة يمكن أن تصل إليها الآليات؛ فترجل رجال الإنقاذ، وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح إصابته إصابة متوسطة؛ وقُدمت له الإسعافات الأولية، وتم إنقاذه بواسطة حمله على نقالة، واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة؛ وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب، وتم تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى".

الدفاع المدني الطائف محافظة ميسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني ميسان" ينقذ مواطنًا خمسينيًّا بعد سقوطه من منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد
سبق

نجحت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ مواطن؛ سقط من قمة منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا اليوم الجمعة، يفيد بسقوط شخص من منحدر جبلي.

وقال: "على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر من منحدر جبلي شديد الوعورة، يبعد نحو 3 كم عن آخر نقطة يمكن أن تصل إليها الآليات؛ فترجل رجال الإنقاذ، وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح إصابته إصابة متوسطة؛ وقُدمت له الإسعافات الأولية، وتم إنقاذه بواسطة حمله على نقالة، واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة؛ وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب، وتم تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى".

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
10:14 PM

"مدني ميسان" ينقذ مواطنًا خمسينيًّا بعد سقوطه من منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد

ترجلت الطواقم لمسافة 3 كم بسبب وعورة المنطقة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
760

نجحت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ مواطن؛ سقط من قمة منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا اليوم الجمعة، يفيد بسقوط شخص من منحدر جبلي.

وقال: "على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر من منحدر جبلي شديد الوعورة، يبعد نحو 3 كم عن آخر نقطة يمكن أن تصل إليها الآليات؛ فترجل رجال الإنقاذ، وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح إصابته إصابة متوسطة؛ وقُدمت له الإسعافات الأولية، وتم إنقاذه بواسطة حمله على نقالة، واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة؛ وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب، وتم تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,454

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة