النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليون

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".

وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".

رابطة المحترفين سامي الجابر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليون
سبق

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".

وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:25 PM

"رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
18

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".

وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,282
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,900
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,000
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,756

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة