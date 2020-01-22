الرئيس الفرنسي يوبخ شرطيًّا إسرائيليًّا ويطرده من داخل كنيسة بالقدس الشرقية

قال له بنبرة حادة: "لم يعجبني ما قمت به أمامي.. اخرج.."

طرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرطيًّا إسرائيليًّا بعد أن وبّخه وصرخ في وجهه، من داخل كنيسة في القدس الشرقية.



وطلب ماكرون من قوات الأمن احترام المكان وقوانينه؛ حيث يمكن سماعه، وهو يخاطب رجل أمن بنبرة حادة قائلًا: "لم يعجبني ما قمت به أمامي.. اخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصًا آخر، فلنلتزم بالهدوء (...) رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (...)، فليحترم الجميع القوانين"؛ طبقًا لـ(RT).

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