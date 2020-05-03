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تركيا.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 3397 وفاة

أكثر من 126 ألف إصابة.. الأعلى خارج أوروبا وأمريكا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع بواقع 61 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 3397.

ووفق "رويترز": أشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس زاد 1670 ليصل إلى 126045، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وتعافى حتى الآن 63151 شخصًا من فيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد الاختبارات التي أٌجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 24001؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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تركيا.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 3397 وفاة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع بواقع 61 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 3397.

ووفق "رويترز": أشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس زاد 1670 ليصل إلى 126045، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وتعافى حتى الآن 63151 شخصًا من فيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد الاختبارات التي أٌجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 24001؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
09:05 PM

تركيا.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 3397 وفاة

أكثر من 126 ألف إصابة.. الأعلى خارج أوروبا وأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع بواقع 61 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 3397.

ووفق "رويترز": أشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس زاد 1670 ليصل إلى 126045، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وتعافى حتى الآن 63151 شخصًا من فيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد الاختبارات التي أٌجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 24001؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.

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