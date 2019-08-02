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أستاذ عقاقير يعدّد فوائد "الفلفل الأحمر" ومحاذيره.. تعرف عليها

منها محاربة العدوى الفيروسية ويتعارض مع أدوية الضغط

عدّد أستاذٌ في علم العقاقير الطبية، أكثر من 10 فوائد واستعمالات لنبات الفلفل الأحمر، من أبرزها إسهامه في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي.

وأوضح أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني، أن الفلفل الأحمر يستعمل على نطاق واسع؛ فهو منبه ومقوٍّ، ويفرج تشنُّج العضلات، وطارد للأرياح، ومقوٍّ لجهاز المناعة، ويزيد من تدفُّق الدم إلى الجلد، ويزيد التعرق.

وأضاف: "مركب الكبساسين في هذه النبتة يعد المسؤولَ عن تنبيه دوران الدم، وتغيير تنظيم درجة الحرارة، وعندما يوضع على الجلد يزيل إحساس النهايات العصبية، كما يسهم في تنشيط إفراز العصارات الهضمية؛ مما يساعد على الهضم، وأيضًا في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي، كما أنه من أكثر الأعشاب فتحًا للشهيّة".

ونبّه "القحطاني" إلى أن الفلفل الأحمر يتعارض مع الأدوية المثبّطة للحموضة، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية تكسر صفائح الدم، كذلك الأسبرين والأدوية المهدئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أستاذ عقاقير يعدّد فوائد "الفلفل الأحمر" ومحاذيره.. تعرف عليها
سبق

عدّد أستاذٌ في علم العقاقير الطبية، أكثر من 10 فوائد واستعمالات لنبات الفلفل الأحمر، من أبرزها إسهامه في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي.

وأوضح أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني، أن الفلفل الأحمر يستعمل على نطاق واسع؛ فهو منبه ومقوٍّ، ويفرج تشنُّج العضلات، وطارد للأرياح، ومقوٍّ لجهاز المناعة، ويزيد من تدفُّق الدم إلى الجلد، ويزيد التعرق.

وأضاف: "مركب الكبساسين في هذه النبتة يعد المسؤولَ عن تنبيه دوران الدم، وتغيير تنظيم درجة الحرارة، وعندما يوضع على الجلد يزيل إحساس النهايات العصبية، كما يسهم في تنشيط إفراز العصارات الهضمية؛ مما يساعد على الهضم، وأيضًا في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي، كما أنه من أكثر الأعشاب فتحًا للشهيّة".

ونبّه "القحطاني" إلى أن الفلفل الأحمر يتعارض مع الأدوية المثبّطة للحموضة، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية تكسر صفائح الدم، كذلك الأسبرين والأدوية المهدئة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
08:08 PM

أستاذ عقاقير يعدّد فوائد "الفلفل الأحمر" ومحاذيره.. تعرف عليها

منها محاربة العدوى الفيروسية ويتعارض مع أدوية الضغط

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,812

عدّد أستاذٌ في علم العقاقير الطبية، أكثر من 10 فوائد واستعمالات لنبات الفلفل الأحمر، من أبرزها إسهامه في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي.

وأوضح أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني، أن الفلفل الأحمر يستعمل على نطاق واسع؛ فهو منبه ومقوٍّ، ويفرج تشنُّج العضلات، وطارد للأرياح، ومقوٍّ لجهاز المناعة، ويزيد من تدفُّق الدم إلى الجلد، ويزيد التعرق.

وأضاف: "مركب الكبساسين في هذه النبتة يعد المسؤولَ عن تنبيه دوران الدم، وتغيير تنظيم درجة الحرارة، وعندما يوضع على الجلد يزيل إحساس النهايات العصبية، كما يسهم في تنشيط إفراز العصارات الهضمية؛ مما يساعد على الهضم، وأيضًا في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنشأ في الجهاز الهضمي، كما أنه من أكثر الأعشاب فتحًا للشهيّة".

ونبّه "القحطاني" إلى أن الفلفل الأحمر يتعارض مع الأدوية المثبّطة للحموضة، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية تكسر صفائح الدم، كذلك الأسبرين والأدوية المهدئة.

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