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ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213 شخصاً

"ليندمار" قال إن هناك حالات إصابة بأعراض خفيفة غير ملحوظة

ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 213 حالة، وأعداد حالات الإصابات المؤكدة إلى 9692 حالة.

وفي التفاصيل، دعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف كريستيان ليندمار للانتباه لحالات الإصابة بدون أعراض أو بأعراض خفيفة غير ملحوظة, مؤكداً أهمية مراقبة الفيروس بما يساعد على فهمه بشكل أكبر.

وأوضح "ليندمار" أن المنظمة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للبلدان لفهم الفايروس ودراسته وإيجاد العلاج المناسب, مشيراً إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يخضعون لحجر صحي في المدن الصينية، وأن عدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس.

الصين فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كرستيان ليندمار

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213 شخصاً
سبق

ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 213 حالة، وأعداد حالات الإصابات المؤكدة إلى 9692 حالة.

وفي التفاصيل، دعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف كريستيان ليندمار للانتباه لحالات الإصابة بدون أعراض أو بأعراض خفيفة غير ملحوظة, مؤكداً أهمية مراقبة الفيروس بما يساعد على فهمه بشكل أكبر.

وأوضح "ليندمار" أن المنظمة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للبلدان لفهم الفايروس ودراسته وإيجاد العلاج المناسب, مشيراً إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يخضعون لحجر صحي في المدن الصينية، وأن عدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
08:32 PM

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213 شخصاً

"ليندمار" قال إن هناك حالات إصابة بأعراض خفيفة غير ملحوظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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4,301

ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 213 حالة، وأعداد حالات الإصابات المؤكدة إلى 9692 حالة.

وفي التفاصيل، دعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف كريستيان ليندمار للانتباه لحالات الإصابة بدون أعراض أو بأعراض خفيفة غير ملحوظة, مؤكداً أهمية مراقبة الفيروس بما يساعد على فهمه بشكل أكبر.

وأوضح "ليندمار" أن المنظمة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للبلدان لفهم الفايروس ودراسته وإيجاد العلاج المناسب, مشيراً إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يخضعون لحجر صحي في المدن الصينية، وأن عدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس.

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