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مصر.. قرارات جديدة بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين ووسائل النقل

من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين".

فيروس كورونا الجديد

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مصر.. قرارات جديدة بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين ووسائل النقل
سبق

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين".

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:12 PM

مصر.. قرارات جديدة بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين ووسائل النقل

من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس مجلس الوزراء المصر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين".

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