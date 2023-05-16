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لجنة الزراعة بالشورى تناقش تقريري "الحبوب والري"

خلال اجتماع عقدته "عن بُعد" برئاسة "الرويلي"

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي وبمشاركة أعضاء اللجنة، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

ودرست اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش أعضاء اللجنة مضامين التقريرين بشأن أداء المؤسستين والإنجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتهما.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بعد الانتهاء من دراسة التقريرين تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.

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لجنة الزراعة بالشورى تناقش تقريري "الحبوب والري"
سبق

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي وبمشاركة أعضاء اللجنة، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

ودرست اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش أعضاء اللجنة مضامين التقريرين بشأن أداء المؤسستين والإنجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتهما.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بعد الانتهاء من دراسة التقريرين تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
06:00 PM

لجنة الزراعة بالشورى تناقش تقريري "الحبوب والري"

خلال اجتماع عقدته "عن بُعد" برئاسة "الرويلي"

ارشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي وبمشاركة أعضاء اللجنة، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

ودرست اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش أعضاء اللجنة مضامين التقريرين بشأن أداء المؤسستين والإنجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتهما.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بعد الانتهاء من دراسة التقريرين تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.

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