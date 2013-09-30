فرص وظيفية.. الدولية للموارد البشرية تدعو المصممين للتسجيل في منصة IHR jobs
قالت: لوجود عدة فرص لهم سواء بالعمل بشكل جزئي أو دوام كامل في عدة وظائف
أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية، عن دعوتها للمصممين المهتمين بالجرافيك والأبعاد الثلاثية وغيرها وكذلك المختصين في كتابة السيرة الذاتية والبارعين في تصميمها، للتسجيل في منصة IHR jobs؛ وذلك لوجود عدة فرص لهم سواء بالعمل بشكل جزئي أو دوام كامل.
هذا وقد دأبت الشركة الدولية للموارد البشرية على تقديم الفرص الوظيفية في عدة وظائف سواءً بالعمل الجزئي أو بالطرق الحديثة (عن بُعد)؛ وذلك تسهيلًا على طالبي الوظيفة.
فرص وظيفية.. الدولية للموارد البشرية تدعو المصممين للتسجيل في منصة IHR jobs
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-30
أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية، عن دعوتها للمصممين المهتمين بالجرافيك والأبعاد الثلاثية وغيرها وكذلك المختصين في كتابة السيرة الذاتية والبارعين في تصميمها، للتسجيل في منصة IHR jobs؛ وذلك لوجود عدة فرص لهم سواء بالعمل بشكل جزئي أو دوام كامل.
هذا وقد دأبت الشركة الدولية للموارد البشرية على تقديم الفرص الوظيفية في عدة وظائف سواءً بالعمل الجزئي أو بالطرق الحديثة (عن بُعد)؛ وذلك تسهيلًا على طالبي الوظيفة.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
02:01 PM
فرص وظيفية.. الدولية للموارد البشرية تدعو المصممين للتسجيل في منصة IHR jobs
قالت: لوجود عدة فرص لهم سواء بالعمل بشكل جزئي أو دوام كامل في عدة وظائف
أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية، عن دعوتها للمصممين المهتمين بالجرافيك والأبعاد الثلاثية وغيرها وكذلك المختصين في كتابة السيرة الذاتية والبارعين في تصميمها، للتسجيل في منصة IHR jobs؛ وذلك لوجود عدة فرص لهم سواء بالعمل بشكل جزئي أو دوام كامل.
هذا وقد دأبت الشركة الدولية للموارد البشرية على تقديم الفرص الوظيفية في عدة وظائف سواءً بالعمل الجزئي أو بالطرق الحديثة (عن بُعد)؛ وذلك تسهيلًا على طالبي الوظيفة.