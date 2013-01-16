النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تستضيف مؤتمراً يستعرض أحدث التقنيات في علاج أمراض الأسنان

بمشاركة ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً ويتضمن ٢٠ ورشة عمل.. وبرعاية أمير المنطقة

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان الخميس المقبل المؤتمرَ السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضورياً بفندق الهيلتون بمدينة الرياض.

ويشارك في المؤتمر أكثر من ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً، يناقشون فيه ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.

وتقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية من كل من: الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي – IADR –، شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك الأكاديميون في مجال طب الأسنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تستضيف مؤتمراً يستعرض أحدث التقنيات في علاج أمراض الأسنان
سبق

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان الخميس المقبل المؤتمرَ السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضورياً بفندق الهيلتون بمدينة الرياض.

ويشارك في المؤتمر أكثر من ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً، يناقشون فيه ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.

وتقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية من كل من: الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي – IADR –، شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك الأكاديميون في مجال طب الأسنان.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
06:50 PM

الرياض تستضيف مؤتمراً يستعرض أحدث التقنيات في علاج أمراض الأسنان

بمشاركة ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً ويتضمن ٢٠ ورشة عمل.. وبرعاية أمير المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
501

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان الخميس المقبل المؤتمرَ السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضورياً بفندق الهيلتون بمدينة الرياض.

ويشارك في المؤتمر أكثر من ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً، يناقشون فيه ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.

وتقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية من كل من: الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي – IADR –، شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك الأكاديميون في مجال طب الأسنان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,597
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,480
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة