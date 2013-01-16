الرياض تستضيف مؤتمراً يستعرض أحدث التقنيات في علاج أمراض الأسنان

بمشاركة ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً ويتضمن ٢٠ ورشة عمل.. وبرعاية أمير المنطقة

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنظيم الجمعية السعودية لطب الأسنان الخميس المقبل المؤتمرَ السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضورياً بفندق الهيلتون بمدينة الرياض.



ويشارك في المؤتمر أكثر من ٥٠ متحدثاً محلياً وعالمياً، يناقشون فيه ٢٠ ورشة عمل و٥٠ محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة.



وتقام الدورة الـ٣٣ من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية من كل من: الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي – IADR –، شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.



ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.



ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك الأكاديميون في مجال طب الأسنان.