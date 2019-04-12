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"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية لمتضرري السيول في المهرة

نفذ المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة المهرة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام، استفاد منها 1,750 فردًا في مديريات المسيلة، وحات، والغيضة.

كما وزع المركز أمس، المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، شملت 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلوجرام، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية لمتضرري السيول في المهرة
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة المهرة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام، استفاد منها 1,750 فردًا في مديريات المسيلة، وحات، والغيضة.

كما وزع المركز أمس، المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، شملت 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلوجرام، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:06 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية لمتضرري السيول في المهرة

نفذ المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة المهرة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 250 سلة غذائية، تزن 18 طنًا و500 كيلو غرام، استفاد منها 1,750 فردًا في مديريات المسيلة، وحات، والغيضة.

كما وزع المركز أمس، المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، شملت 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلوجرام، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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