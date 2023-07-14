النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

عبر "زووم".. شاب بمكة يقيم زواجه والحضور في قاعة افتراضية

وسط أفراد عائلته والإدارة التنفيذية لجمعية "هدية"

احتفلت جمعية هدية بزفاف الشاب خضر بن مصطفى البرناوي؛ عبر إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom” عن بعد، بحضور أفراد عائلته والإدارة التنفيذية للجمعية والزملاء والأصدقاء.

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر التطبيق.

ويعد "خضر" أحد موظفي الجمعية المتميزين الذين عرفهم الجميع بالتفاني في العمل، وعملوا خلال الأزمة في مساعدة الأسر المتعففة بمكة المكرمة وتقديم المساعدات والإعانات من المواد الغذائية، وشاركوا في الحملات الوقائية والتوعوية للتوعية في الحد من الإصابة بفيروس كورونا، والجمعية تشاركهم أفراحهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر "زووم".. شاب بمكة يقيم زواجه والحضور في قاعة افتراضية
سبق

احتفلت جمعية هدية بزفاف الشاب خضر بن مصطفى البرناوي؛ عبر إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom” عن بعد، بحضور أفراد عائلته والإدارة التنفيذية للجمعية والزملاء والأصدقاء.

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر التطبيق.

ويعد "خضر" أحد موظفي الجمعية المتميزين الذين عرفهم الجميع بالتفاني في العمل، وعملوا خلال الأزمة في مساعدة الأسر المتعففة بمكة المكرمة وتقديم المساعدات والإعانات من المواد الغذائية، وشاركوا في الحملات الوقائية والتوعوية للتوعية في الحد من الإصابة بفيروس كورونا، والجمعية تشاركهم أفراحهم.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:17 PM

عبر "زووم".. شاب بمكة يقيم زواجه والحضور في قاعة افتراضية

وسط أفراد عائلته والإدارة التنفيذية لجمعية "هدية"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,179

احتفلت جمعية هدية بزفاف الشاب خضر بن مصطفى البرناوي؛ عبر إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom” عن بعد، بحضور أفراد عائلته والإدارة التنفيذية للجمعية والزملاء والأصدقاء.

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر التطبيق.

ويعد "خضر" أحد موظفي الجمعية المتميزين الذين عرفهم الجميع بالتفاني في العمل، وعملوا خلال الأزمة في مساعدة الأسر المتعففة بمكة المكرمة وتقديم المساعدات والإعانات من المواد الغذائية، وشاركوا في الحملات الوقائية والتوعوية للتوعية في الحد من الإصابة بفيروس كورونا، والجمعية تشاركهم أفراحهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,793
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,839
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,025

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة