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مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران

القوات تتدرب على استيلاء طهران على قنصليات أو سفن

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المناورات تهدف إلى الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران. ومن بين المهام الواردة استيلاء إيران على أي قنصلية أو سفينة تبحر في منطقة الشرق الأوسط.

وبيَّنت القناة أن وحدة "تسك فورس 51" الخاصة في المشاة الأمريكية تشارك في المناورات، وفقًا لـ"سبوتنيك".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران
سبق

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المناورات تهدف إلى الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران. ومن بين المهام الواردة استيلاء إيران على أي قنصلية أو سفينة تبحر في منطقة الشرق الأوسط.

وبيَّنت القناة أن وحدة "تسك فورس 51" الخاصة في المشاة الأمريكية تشارك في المناورات، وفقًا لـ"سبوتنيك".

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:07 PM

مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران

القوات تتدرب على استيلاء طهران على قنصليات أو سفن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المناورات تهدف إلى الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران. ومن بين المهام الواردة استيلاء إيران على أي قنصلية أو سفينة تبحر في منطقة الشرق الأوسط.

وبيَّنت القناة أن وحدة "تسك فورس 51" الخاصة في المشاة الأمريكية تشارك في المناورات، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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