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"الأرصاد" تصدر تنبيهًا بسحب رعدية مُمطرة على المشاعر المقدسة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجرًا.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تصدر تنبيهًا بسحب رعدية مُمطرة على المشاعر المقدسة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجرًا.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:52 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
11:08 PM

"الأرصاد" تصدر تنبيهًا بسحب رعدية مُمطرة على المشاعر المقدسة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الواحدة فجرًا.

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