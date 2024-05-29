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أكثر من 23 ألف طن بقايا أطعمة بتبوك خلال 20 يوماً برمضان

"الأمانة": 1050 عاملاً و51 ضاغطة لجمع 10 آلاف م3 من النفايات

أوضحت إحصائية نشرتها أمانة منطقة تبوك، عن رفعها أكثر من (٢٨٣٠٠) طن من النفايات المنزلية خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان الحالي؛ منها 83 % نفايات أطعمة من المنازل.

ووفقاً للنسبة التي ذكرتها "الأمانة"، فإن ما تم رفعه منذ أول رمضان حتى تاريخ 20 من الشهر الفضيل من بقايا الأطعمة يقدر بنحو 23.489 ألف طن من الأطعمة المهدرة.

وقال مدير الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة تبوك أحمد الياسين؛ إن "الأمانة" كثّفت أعمالها خلال هذا الشهر المبارك بأكثر من (١٠٥٠) عاملاً و(٥١) ضاغطة و(١٣) مكنسة أتوماتيكية، تم من خلالها جمع أكثر من عشرة آلاف متر مكعب من النفايات ذات الحجم الكبير؛ ما يزيد على (٣٥ ألف) متر مكعب من الأنقاض.

وأضاف الياسين "أن حجم النفايات المنزلية التي تم رفعها خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان الحالي بلغ (٢٨٣٠٠) طن بارتفاع بلغت نسبته (٤٥.١ %) مقارنة بالفترة نفسها من شهر شعبان الماضي.

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أكثر من 23 ألف طن بقايا أطعمة بتبوك خلال 20 يوماً برمضان
سبق

أوضحت إحصائية نشرتها أمانة منطقة تبوك، عن رفعها أكثر من (٢٨٣٠٠) طن من النفايات المنزلية خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان الحالي؛ منها 83 % نفايات أطعمة من المنازل.

ووفقاً للنسبة التي ذكرتها "الأمانة"، فإن ما تم رفعه منذ أول رمضان حتى تاريخ 20 من الشهر الفضيل من بقايا الأطعمة يقدر بنحو 23.489 ألف طن من الأطعمة المهدرة.

وقال مدير الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة تبوك أحمد الياسين؛ إن "الأمانة" كثّفت أعمالها خلال هذا الشهر المبارك بأكثر من (١٠٥٠) عاملاً و(٥١) ضاغطة و(١٣) مكنسة أتوماتيكية، تم من خلالها جمع أكثر من عشرة آلاف متر مكعب من النفايات ذات الحجم الكبير؛ ما يزيد على (٣٥ ألف) متر مكعب من الأنقاض.

وأضاف الياسين "أن حجم النفايات المنزلية التي تم رفعها خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان الحالي بلغ (٢٨٣٠٠) طن بارتفاع بلغت نسبته (٤٥.١ %) مقارنة بالفترة نفسها من شهر شعبان الماضي.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:48 AM

أكثر من 23 ألف طن بقايا أطعمة بتبوك خلال 20 يوماً برمضان

"الأمانة": 1050 عاملاً و51 ضاغطة لجمع 10 آلاف م3 من النفايات

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بدر الجبل - تبوك
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أوضحت إحصائية نشرتها أمانة منطقة تبوك، عن رفعها أكثر من (٢٨٣٠٠) طن من النفايات المنزلية خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان الحالي؛ منها 83 % نفايات أطعمة من المنازل.

ووفقاً للنسبة التي ذكرتها "الأمانة"، فإن ما تم رفعه منذ أول رمضان حتى تاريخ 20 من الشهر الفضيل من بقايا الأطعمة يقدر بنحو 23.489 ألف طن من الأطعمة المهدرة.

وقال مدير الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة تبوك أحمد الياسين؛ إن "الأمانة" كثّفت أعمالها خلال هذا الشهر المبارك بأكثر من (١٠٥٠) عاملاً و(٥١) ضاغطة و(١٣) مكنسة أتوماتيكية، تم من خلالها جمع أكثر من عشرة آلاف متر مكعب من النفايات ذات الحجم الكبير؛ ما يزيد على (٣٥ ألف) متر مكعب من الأنقاض.

وأضاف الياسين "أن حجم النفايات المنزلية التي تم رفعها خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان الحالي بلغ (٢٨٣٠٠) طن بارتفاع بلغت نسبته (٤٥.١ %) مقارنة بالفترة نفسها من شهر شعبان الماضي.

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