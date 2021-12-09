وزير الشؤون الإسلامية يشيد بجهود ولي العهد في العناية بالمساجد التاريخية

خلال زيارته لمسجد النصب التاريخي بعسير.. أكد أن المملكة هي منبع الإسلام

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في العناية بالمساجد التاريخية بالمملكة، مما أسهم في بقائها حتى لا تندثر.

وقال "آل الشيخ": إن هذه الجهود جاءت انطلاقاً من حرص سموه على بيوت الله سبحانه وتعالى، وهو امتداد لما يقوم به تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والذي يدعم بناء المساجد الكبيرة الحديثة، ويولي تهيئتها وصيانتها ونظافتها عنايته، وكل ما تحتاج إليه من موظفين وأئمة ومؤذنين وخطباء ومراقبين وخدم.

جاء ذلك خلال تصريح لوزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته لمسجد النصب التاريخي بعسير، ضمن برنامج زيارته للمنطقة لتفقد قطاعات الشؤون الإسلامية ومرافقها بالمنطقة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة.

وأضاف "آل الشيخ": المملكة هي منبع الإسلام، والحاضنة لبيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تنزّل فيها الوحي ما بين مكة والمدينة، منذ أن بزغ تاريخ الإسلام وحتى اليوم وهذه البلاد تنعم بالخير، كلما اندثر شيء من أمور الدين أخرج الله من يجدده، فرحم الله الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب الذين قاما بما يرضي الله سبحانه من تحقيق التوحيد النقي الصافي كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والإيمان والعافية، وأن يجزي قيادتها كل خير على عنايتهم ببيوت الله.

وتجول وزير الشؤون الاسلامية والوفد المرافق له بمرافق المسجد، واستمع لشرح عن تاريخه، والمراحل التي مر بها.

جدير ذكره أن مسجد النصب هو أحد المساجد التاريخية بمنطقة عسير والذي أنشئ عام 1101 هـ في حي النصب التابع لمدينة أبها، ويعد من أقدم المباني التراثية فيها، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في عشر مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات فيه.