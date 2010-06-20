الأرصاد تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتي خباش ويدمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.